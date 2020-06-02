شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «صلاح» يشارك و«ماني» يسجل في مباراة بين لاعبي ليفربول على أنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع السماح بالتدريبات الجماعية والتلاحم، نظم المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب مباريات تحضيرية بين لاعبي فريقه على ملعب أنفيلد الخاص بالمباريات عوضًا عن ملعب التدريبات استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي في 17 يونيو القادم.

وحسب «توك سبورت»، فقد شهدت المباراة التي أقميت، أمس الاثنين، عودة الفريق لملعبه للمرة الأولى منذ حالة الإغلاق التي شهدتها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشارك اللاعبون في المباراة بزي المباريات كاملًا عوضًا عن قمصان التدريب، إذ خاضوا عدد من المباريات التحضيرية 11 ضد 11، شارك فيها جميع نجوم الفريق، عدا جورجينيو فينالدوم الذي يعاني من إصابة طفيفة، إذ ظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها ليفربول وهو يلعب مع الفريق الذي ارتدى الزي الاحتياطي في مواجهة زميله فيرجيل فان دايك الذي لعب مع الفريق الذي شارك بالزي الأساسي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل في المباريات التحضيرية، كما نجح أيضًا نابي كيتا في هز الشباك، كما أوضح «توك سبورت».

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد

نجوم ليفربول يواجهون بعضهم البعض في مباراة تحضيرية على ملعب أنفيلد