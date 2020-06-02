شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدرس اقتراح الاعتذار عن الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن هناك أصوات داخل اللجنة تطالب بالابتعاد عن الإشراف على الانتخابات المقبلة حال إقامتها فى موعدها فى شهر سبتمبر المقبل، بسبب الانتقادات التى توجه للجنة من حين للأخر بتفصيل اللائحة الجديدة لمصلحة اشخاص معينة أو ضد أشخاص أخرين.. وقال المصدر إن أحد أعضاء اللجنة الخماسية اقترح على زملائه تقديم اقتراح للفيفا لتشكيل لجنة انتخابية جديدة للإشراف على الانتخابات المقبلة وفحص اوراق المرشحين والبت فيها بعد اعتماد اللائحة الجديدة من قبل الجمعية العمومية، إلا أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة هو استكمال العمل للنهاية خاصة وأن هذه المهام تم تكليفهم بها من قبل الفيفا بشكل رسمى.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يستفسر فيه من اللجنة الخماسية عن تطبيق الـvar فى الدورى المصرى، رغم أنه ليس ضمن المهام التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها، والتى تتمثل فى إعداد لائحة جديدة وإجراء الانتخابات الجديدة وتسيير الأمور العاجلة لحين انتهاء فترة عملها.

وتسبب خطاب الفيفا لاتحاد الكرة فى اتفاق بين أعضاء اللجنة الخماسية على عدم تطبيق تقنية الفيديو حال عودة الدورى، لاسيما أن هناك أزمة مازالت قائمة بسبب التعاقد مع الشركة الإسبانية، وطلبت الرقابة الإدارية نسخة من العقد، إلا أن اتحاد الكرة رد بأنه اتفق مع الشركة بناءً على خطاب إسناد وليس عقدا رسميا.

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من ناحية أخرى، استقر هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا، على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال إقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما أن عددا كبيرا من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لان الاندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى اخطاء السابق وهو ما تفهمه أبو ريدة.

وكشف مصدر مقرب من أبو ريدة أنه سيكون له قائمة لكنه لن يعلنها بشكل رسمى احتراما لرغبة الأندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.. على صعيد متصل، استقر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منح هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، الرئاسة الشرفية لاتحاد الكرة، نظراً لقيمته الدولية الكبيرة وعلاقاته الخارجية، وهو ما ساهم فى تطوير الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.