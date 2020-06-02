شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يرفض الاستغناء عن عناصر الخبرة فى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، بعناصر الخبرة فى فريقه، رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها ، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت ، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى ، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق .

ورغم اتفاق حمادة صدقى مع فرج عامر رئيس سموحة على ضرورة تغيير جلد الفريق بالتعاقد مع وجوه جديدة تستطيع إعادة الفريق من جديد لجو المنافسة ، إلا انه فى نفس التوقيت فإن المدير الفنى أكد على ضرورة الإستعانة بعدد من عناصر الخبرة .

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من ناحية أخرى أكد حمادة صدقي، أنه عقد جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أنه اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادًا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري لهذا الموسم، سواء باستكماله أو إلغائه.

وقال صدقي فى تصريحات تليفزيونية، إنه تحدث مع الجهاز الفني في العديد من الملفات كما وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة.

وأضاف حمادة صدقي، أنه متمسك بحسام حسن مهاجم الفريق، مشدداً على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نادى سموحة يفكر فى خوض بطولة أفريقية فى الموسم المقبل لذلك نحتاج لخدماته فى صفوف الفريق ، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي.