شكرا لقرائتكم وفاة فتحي السيد المدير الفني لفريق سمنود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى فتحي السيد المُلقب بكابرال المدير الفني السابق لنادي الشمس والحالي لنادي سمنود اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي انهالت تعليقات التعازي على صفحات التواصل الاجتماعي للمدرب الراحل، وكان فتحي السيد قد نجح في قيادة الشمس للعودة لدوري القسم الثاني بعد الهبوط للقسم الثالث وله تاريخ مشرف في نادي الشمس سواء كان لاعبا أو مدربا علاوة على قيادته لفريق منية سمنود للتأهل لبطولة كأس مصر بالدور الـ 32 لأول مرة في تاريخه وخسر أمام الزمالك بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.