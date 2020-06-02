شكرا لقرائتكم الجنايني: حسم مصير الدوري خلال أيام.. وفى حالة التأجيل سنلغي المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار استئناف مسابقة الدوري العام أو الغائها سيتم حسمه بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أي ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذي يقدمه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر إذاعة أون سبورت: إذا اضطررنا إلى تأجيل مسابقة الدوري أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة في الموسم الجديد.

أضاف الجنايني: لا يمكن أن نؤجل انطلاقة الموسم الجديد لاستئناف الموسم الجاري، ولا يجب أن ننسى أن في 2021 لدينا تصفيات أمم أفريقيا ولدينا أولمبياد طوكيو في يونيو وهذا يستوجب منح شوقي غريب فرصة اعداد مناسبة وأن يتفرغ اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

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واستطرد عمرو الجنايني: ما غفل عنه الجميع هو أن مصر ستستضيف أيضاً بطولة كأس العالم العسكري في العام المقبل، وكل هذه الأحداث لا يمكن تجنب جداولها الزمنية، ولذلك ننتظر قرار الدولة النهائي في منتصف يونيو بشأن المسابقة.

وعن مسابقة كأس مصر قال الجنايني: مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أي ظروف، و9 مباريات لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.

في سياق متصل، حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من ضغط مباريات الدورى، حال استئنافه، بعد فترة توقف استمرت ٣ أشهر، لاسيما أن اتحاد الكرة يرغب فى إنهاء الدورى حال عودته فى شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدورى الجديد أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين .

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد حددت شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.