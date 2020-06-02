شكرا لقرائتكم تنس الطاولة يبحث إجراءات عودة النشاط الرياضى الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة خطوات و الإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى في الموعد الذى اعلنه اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمقرر له منتصف يونيو الجاري ، اكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين ، أو احتكاك ، كما انها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى ، الا ان الاجتماع سيناقش كافة التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة ، مع اخطار الأندية و الهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات .

Advertisements

كان أشرف صبحى أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الاتحاد خطة الى اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب و الرياضة لأولمبياد طوكيو 2021 ، وأكد معتز عاشور أنه تم تجهيز خطة تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، إلا أن الأخيرة لن تكون فى الفترة الحالية، بل خلال الأشهر المقبلة، لضمان سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى مباريات دولية ودورات ودية، لزيادة احتكاك لاعبى المنتخب مع لاعبين من دول أخرى