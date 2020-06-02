شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: لن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر تحت أي ظروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أي ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذي يقدمه الاعلامى أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت: مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أي ظروف، و9 مباريات لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.

أضاف الجنايني: مازلنا ننتظر قرار الدولة بخصوص بطولة الدوري في منتصف يونيو الجاري، ولكن ما يميز الكأس أن عدد المباريات المتبقية قليل أما الدوري فهناك 147 مباراة.

في سياق آخر، كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك أصواتًا داخل اللجنة تطالب بالابتعاد عن الإشراف على الانتخابات المقبلة حال إقامتها فى موعدها فى شهر سبتمبر المقبل، بسبب الانتقادات التى توجه للجنة من حين لآخر بتفصيل اللائحة الجديدة لمصلحة أشخاص معينة أو ضد أشخاص آخرين.

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وقال المصدر إن أحد أعضاء اللجنة الخماسية اقترح على زملائه تقديم اقتراح لـ "فيفا" لتشكيل لجنة انتخابية جديدة للإشراف على الانتخابات المقبلة وفحص أوراق المرشحين والبت فيها بعد اعتماد اللائحة الجديدة من قبل الجمعية العمومية، إلا أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة هو استكمال العمل للنهاية خاصة أن هذه المهام تم تكليفهم بها من قبل "فيفا" بشكل رسمى.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يستفسر فيه من اللجنة الخماسية عن تطبيق الـvar فى الدورى المصرى، رغم أنه ليس ضمن المهام التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها، والتى تتمثل فى إعداد لائحة جديدة وإجراء الانتخابات الجديدة وتسيير الأمور العاجلة لحين انتهاء فترة عملها.

وتسبب خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة فى اتفاق بين أعضاء اللجنة الخماسية على عدم تطبيق تقنية "فيديو" حال عودة الدورى، لاسيما أن هناك أزمة ما زالت قائمة بسبب التعاقد مع الشركة الإسبانية، وطلبت الرقابة الإدارية نسخة من العقد، إلا أن اتحاد الكرة رد بأنه اتفق مع الشركة بناءً على خطاب إسناد وليس عقدا رسميا.

من ناحية أخرى، استقر هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى لـ "كاف" و"فيفا"، على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال إقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما أن عددًا كبيرًا من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لأن الأندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى أخطاء السابق وهو ما تفهمه أبو ريدة .

وكشف مصدر مقرب من أبو ريدة أنه سيكون له قائمة لكنه لن يعلنها بشكل رسمى احترامًا لرغبة الأندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.