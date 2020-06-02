شكرا لقرائتكم غدا.. مخطط أحمال منتخب التايكوندو يخضع لتحاليل فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايكوندو ، لعمل تحليل مسحة كورونا غدا ، بعد إعلانه إصابة والدته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، وظهور الاعراض عليها ، وطلب الاتحاد من المدرب الخضوع للمسحة للاطمئنان على صحته وسلامته من الفيروس ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ومن المقرر ان يخضع عمرو سعد لتحليل المسحة غدا، واطمأن مسئولي اتحاد التايكوندو على والدة مخطط الأحمال ، وكذلك على صحته .

أكد مسئولى اتحاد التايكوندو أن سعد سيخضع للمسحة غدا لمرور 14 يوما من بداية العدوى ، مشيرين الى ان سعد لم يحتك مع لاعبى المنتخب خلال الأيام الماضية .

كان عمرو سعد مخطط احمال منتخب التايكوندو نشر عبر صفحته بموقع الفيس بوك عن إصابة والدته بفيروس كورونا ،وخضوعها للعلاج من الفيروس وفقا للتعليمات الطبية .

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أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة ، والمقرر إقامتها أون لاين ، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك ، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

ومن الشروط التي أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وان يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض .

الخطوة التالية ملىء جميع بيانات كشف اختبار الحزام 2020 ، ويتم ارسال كشف اختبار الحزام 2020 على الايميل الخاص باختبارات الاحزمة على أن تكون تقدم الكشوف مكتوبة كمبيوتر ، وليست بخط الايد او مسحوبة اسكانر ، ويقوم الاتحاد بمراجعة جميع البيانات ومخاطبة الأندية باكتمال المراجعة ، و سداد المبلغ المطلوب ، على أن يرفع كل لاعب الفيديو الخاص به على موقع الاتحاد .