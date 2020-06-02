شكرا لقرائتكم غدا.. مخطط أحمال منتخب التايكوندو يخضع لتحاليل فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايكوندو ، لعمل تحليل مسحة كورونا غدا ، بعد إعلانه إصابة والدته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ، وظهور الاعراض عليها ، وطلب الاتحاد من المدرب الخضوع للمسحة للاطمئنان على صحته وسلامته من الفيروس ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ومن المقرر ان يخضع عمرو سعد لتحليل المسحة غدا، واطمأن مسئولي اتحاد التايكوندو على والدة مخطط الأحمال ، وكذلك على صحته .
أكد مسئولى اتحاد التايكوندو أن سعد سيخضع للمسحة غدا لمرور 14 يوما من بداية العدوى ، مشيرين الى ان سعد لم يحتك مع لاعبى المنتخب خلال الأيام الماضية .
كان عمرو سعد مخطط احمال منتخب التايكوندو نشر عبر صفحته بموقع الفيس بوك عن إصابة والدته بفيروس كورونا ،وخضوعها للعلاج من الفيروس وفقا للتعليمات الطبية .
أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة ، والمقرر إقامتها أون لاين ، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك ، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .
ومن الشروط التي أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وان يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض .
الخطوة التالية ملىء جميع بيانات كشف اختبار الحزام 2020 ، ويتم ارسال كشف اختبار الحزام 2020 على الايميل الخاص باختبارات الاحزمة على أن تكون تقدم الكشوف مكتوبة كمبيوتر ، وليست بخط الايد او مسحوبة اسكانر ، ويقوم الاتحاد بمراجعة جميع البيانات ومخاطبة الأندية باكتمال المراجعة ، و سداد المبلغ المطلوب ، على أن يرفع كل لاعب الفيديو الخاص به على موقع الاتحاد .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. مخطط أحمال منتخب التايكوندو يخضع لتحاليل فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.