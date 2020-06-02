شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى فى الموعد الذى أعلنه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المقرر له منتصف يونيو الجارى، وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، أو احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.

كان أشرف صبحى قد أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كل الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الاتحاد خطة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لأولمبياد طوكيو 2021، وأكد معتز عاشور أنه تم تجهيز خطة تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، إلا أن الأخيرة لن تكون فى الفترة الحالية، بل خلال الأشهر المقبلة، لضمان سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى مباريات دولية ودورات ودية، لزيادة احتكاك لاعبى المنتخب مع لاعبين من دول أخرى.