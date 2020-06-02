شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: بند الـ8 سنوات مازال محل نقاش والوزير لم يتدخل فى اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لم يتدخل فى وضع لائحة الجبلاية إلا بالبنود التى تتطابق مع قانون الرياضة المصرى، مضيفاً أن بند الـ8 سنوات مازال محل نقاش حتى الآن، كما أكد أن لائحة اتحاد الكرة لا تنص على تتويج الأهلى بطلاً لمسابقة الدورى العام حال إلغاء الموسم الجارى، باعتباره صاحب الصدارة فى جدول المسابقة خلال النصف الأول من البطولة، مضيفاً أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام أو إلغائها سيتم حسمه خلال أيام، وأن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف.

وقال الجناينى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذي يقدمه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق عبر إذاعة أون سبورت: الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق إلى أى شىء خاص باللائحة فى اجتماعه معنا إلا فى الأمور التى تتطابق مع القانون المصرى.

وأضاف الجناينى: بند الـ8 سنوات مازال قيد النقاش مع الفيفا وننتظر الرد النهائى من الزملاء حتى نعرف "الناس عايزة إيه" وحتى الآن لم تحسم مسألة الـ8 سنوات، لكن أعتقد أن هذا الاقتراح مناسب للكرة المصرية.

واستطرد رئيس اللجنة الخماسية متحدثاً عن بطل الدورى حال الإلغاء قائلاً: كل الآراء التى تخرج بتحديد بطل للدورى إذا تم إلغاء المسابقة أو بتحديد الفرق الهابطة إلى القسم الثانى هى مجرد اجتهادات يتحدث عنها أصحاب المصالح الشخصية، لكننا نتحدث عن مصلحة الكرة المصرية فقط وليس أندية بعينها.

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وأضاف الجناينى: إذا اتخذنا قرارا باعتبار الأهلى بطلا للدورى حال إلغاء المسابقة، سنكون مضطرين لاتخاذ الكثير من القرارات الاعتبارية الأخرى بناءً على هذا القرار وهو ما لن يكون في صالح الكرة المصرية.

وعن مصير مسابقة الدوري العام قال عضو اللجنة الخماسية: اذا اضطررنا إلى تأجيل مسابقة الدوري أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة في الموسم الجديد.

أضاف الجنايني: لا يمكن أن نؤجل انطلاقة الموسم الجديد لاستئناف الموسم الجاري، ولا يجب أن ننسى أن في 2021 لدينا تصفيات أمم أفريقيا ولدينا أولمبياد طوكيو في يونيو وهذا يستوجب منح شوقي غريب فرصة اعداد مناسبة وأن يتفرغ اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

واستطرد عمرو الجنايني: ما غفل عنه الجميع هو أن مصر ستستضيف أيضاً بطولة كأس العالم العسكري في العام المقبل، وكل هذه الأحداث لا يمكن تجنب جداولها الزمنية، ولذلك ننتظر قرار الدولة النهائي في منتصف يونيو بشأن المسابقة.