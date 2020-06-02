شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال منتخب التايكوندو يخضع لمسحة كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايككوندو لعمل تحليل مسحة كورونا غدا، بعد إعلانه إصابة والدته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وظهور الأعراض عليها، وطلب الاتحاد من المدرب الخضوع للمسحة للاطمئنان على صحته وسلامته من الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن المقرر أن يخضع عمرو سعد لتحليل المسحة غدا، واطمأن مسئولو اتحاد التايكوندو على والدة مخطط الأحمال، وكذلك على صحته.

وأكد مسئولو اتحاد التايكوندو أن سعد سيخضع للمسحة غدا لمرور 14 يوما من بداية العدوى، مشيرين إلى أن سعد لم يحتك مع لاعبى المنتخب خلال الأيام الماضية.

كان عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايكوندو نشر عبر صفحته بموقع فيس بوك عن إصابة والدته بفيروس كورونا، وخضوعها للعلاج من الفيروس وفقا للتعليمات الطبية.

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وأعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة، والمقرر إقامتها أون لاين، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

ومن الشروط التى أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وأن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض .

الخطوة التالية ملىء جميع بيانات كشف اختبار الحزام 2020 ، ويتم ارسال كشف اختبار الحزام 2020 على الايميل الخاص باختبارات الاحزمة على أن تكون تقدم الكشوف مكتوبة كمبيوتر ، وليست بخط الايد او مسحوبة اسكانر، ويقوم الاتحاد بمراجعة جميع البيانات ومخاطبة الأندية باكتمال المراجعة ، و سداد المبلغ المطلوب ، على أن يرفع كل لاعب الفيديو الخاص به على موقع الاتحاد.