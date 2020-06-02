شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتحى السيد "كابرال" المدير الفنى لسمنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فتحى السيد المُلقب بكابرال المدير الفنى السابق لنادى الشمس والحالى لنادى سمنود، اليوم الثلاثاء، وانهالت تعليقات التعازى على صفحات التواصل الاجتماعى للمدرب الراحل، وكان فتحى السيد قد نجح فى قيادة الشمس للعودة لدورى القسم الثانى بعد الهبوط للقسم الثالث وله تاريخ مشرف فى نادى الشمس سواء كان لاعبا أو مدربا علاوة على قيادته لفريق منية سمنود للتأهل لبطولة كأس مصر بالدور الـ 32 لأول مرة فى تاريخه وخسر أمام الزمالك بهدف نظيف فى مفاجأة كبيرة.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.