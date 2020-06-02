شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى أزمة صنبورى واللاعب يغلق ملف الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو المصرى البورسعيدى فى إنهاء أزمة البوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط الفريق والذى كان يحاول الضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الساحلى ورفضه تخفيض راتبه السنوى للنصف أسوة بباقى زملائه، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى استطاع احتواء الأزمة بعد الجلوس مع اللاعب وإقناعه بضرورة أن يوافق مثل باقى زملائه، ومع الضغط رضخ اللاعب لحديث المدير الرياضى ووافق مثل بقية زملائه.

فى ذات السياق أغلق صنبورى ملف الرحيل عن المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد وصول أكثر من عرض له عن طريق وكيل أعماله، أبرزها من مصر المقاصة الذى يقوده إيهاب جلال، والذى كان يعمل مديرا فنيا للمصرى قبل الرحيل للفريق الفيومى ويدرك جيدا إمكانيات اللاعب الفنية، إلا أن طارق العشرى المدير الفنى لأبناء بورسعيد صرح فى أكثر من مناسبة أنه لن يتم الاستغناء عن أى لاعب فى الميركاتو الصيفى طالما لم تحل ازمة القيد للفريق.

ويمر المصرى بأزمة قيد منذ الميركاتو الشتوى الماضى، بعدما فرض الاتحاد الدولى عقوبة على النادى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين على خلفية عدم سداد الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

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من ناحية أخرى أكد طارق العشري أنه يؤيد إلغاء الموسم الجاري للبطولة الدوري والبدء في نسخة جديدة من المسابقة بشكل منتظم، على أن يتم تحديد موعد مبكر للموسم الجديد لكى تتمكن الأندية من تدبير احتياجاتها، خاصة أن مدة التوقف أصبحت طويلة بشكل زائد عن الحد ما يجعل عودة اللاعبين لمستواهم الطبيعي يحتاج لوقت طويل ما يصعب استكمال بطولة الدورى.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات تليفزيونية، مقارنة الدورى المصرى بالدوريات الأوروبية ظالمة، الدورى الألمانى والإنجليزى متبقى به 7 أسابيع فقط، لكن الدورى المصرى ما زال متبقى دور كامل.

وأضاف مدرب المصرى "من الأفضل أن نبدأ موسما جديدا بشكل منتظم وأفضل، لتعلم الأندية احتياجاتها فور معرفتها متى ستبدأ المسابقة ولكي تحدد ميزانياتها واحتياجاتها".