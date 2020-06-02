شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يتمسك بإقامة مونديال مصر 2021 فى موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

Advertisements

وأكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مسبقا أنه يقاتل بكل قوة من أجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر إقامته فى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا أنه طلب منه الإبـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الجدول العالمى مزدحمًا خـلال العام المقبل الـذى من المقرر إقامة دورى الأبطال الأوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطف الاهتمام العالمى بالإضافة إلى الأولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة أيضًا لليابان.

وشدد دكتور حسن مصطفى على أنه حتى الآن متمسك بإقامة البطولة فـى موعدها، إلا إذا طلبت مصر التأجيل نظرًا لتوقف حركة العمل فى الملاعب المقرر استضافتها للمونديال بسبب فيروس كورونا، وأوضح مصطفى أن الرؤية ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة عالميًا، وأن الجميع ينتظر قرارات منظمة الصحة العالمية.