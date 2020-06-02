شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يُطالب الأهلي بتحديد موقف مباراة اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، والمقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقراره على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجارى وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية فى نادٍ آخر خارج القلعة الحمراء.

وخيّر مسئولو الأهلي حسام عاشور بتولى عمل فنى أو إدارى داخل النادى خلال المرحلة المقبلة، بجانب عمله فى قناة النادي، بعد استقراره على إعلانه الاعتزال، عقب رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضًا باستثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كل تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذى وافق عليه عاشور فى النهاية.

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وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلى ومنها الاتحاد السكندرى وسموحة، إلا أن حسام عاشور فضل قبول عرض الأهلى خاصة أن معظم العروض التى تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.