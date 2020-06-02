شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعقد اجتماعه اليوم فى الواحدة ظهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لاجمتاعه اليوم الثلاثاء فى الواحدة ظهراً، لمناقشة العديد من الملفات العاجلة والخاصة بقطاعات النادى المختلفة فى فروع الأهلى الثلاثة، ويبحث المجلس ملفات خاصة بالإنشاءات وغيرها من الأمور الإدارية والرياضية التى تشغل اهتمام المجلس ويرغب فى حسمها الفترة المقبلة، فى ظل تجميد النشاط الرياضى على خلفية جائحة كورونا.

وتصرف إدارة النادى الأهلى راتب شهر مايو للنشاط الرياضى ولاعبى فريق الكرة والأكاديميات خلال ساعات، حيث انتهت الإدارة الحمراء من تجهيز الراتب الخاص باللاعبين والنشاط الرياضى وسيتم صرفه فى غضون الساعات المقبلة، بعدما سبق وتم صرف راتب مايو للموظفين والعمال قبل عيد الفطر المبارك، ونجح الأهلى فى توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهريًا للموظفين والعمال وأقساط لاعبى فريق الكرة وغيرهم فى النادى رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.