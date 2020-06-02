شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. زيزو محصن من العروض فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد .

ونفت قناة نادي الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، علي رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق إلى صفوف أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار اللاعب في الموسم المقبل لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم الفرنسي في تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من اللاعبين "الجوكر" في قائمة الفريق.

تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذى تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصًا على سلامة اللاعبين ومنعًا لانتشار الفيروس، وقدم زيزو واحدًا من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

زيزو استطاع تسجيل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الزمالك فى الصور التالية :

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