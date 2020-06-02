شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ حملة تعقيم المكاتب والحدائق استعداداً لاستئناف النشاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نادى المقاولون العرب حملة موسعة لتعقيم كل منشآت قلعة ذئاب الجبل لمواجهة فيروس كورونا، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، وفقاً لما أكده مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، حيث شملت حملة التعقيم، تطهير المكاتب والحدائق والبوابات والصالات، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة فى تصريحات خاصة، أن النادى يقوم بحملات تعقيم داخلية لتطهيره، مشيراً إلى أنه فى حال عودة النشاط ستضع الدولة مجموعة من الضوابط والقواعد المعلنة والمفروضة على الجميع، وأن الفترة المقبلة ستشهد تفسيراً أكبر لتلك الإجراءات من جانب الدولة.

فى سياق متصل، أكد محمد عادل أن قرار عودة الدورى المصرى من جديد ليس للأندية دخل فى اتخاذه نهائيًا، مشيراً إلى أن تكاليف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط من الصعب على أى نادٍٍ أن يتحملها، موضحاً أن إدارة المقاولون كانت من أكبر المتحمسين لعودة الدورى من جديد لكن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية، التوقف بات طويلًا جدًا والمبالغ المطلوبة للعودة كبيرة للغاية.

وأضاف عادل فى تصريحات تليفزيونية، "عودة الدورى ليس قرار الأندية بل قرار الدولة فقط، ورأينا أن العودة حاليًا فى ظل الأرقام الحالية للإصابات والتكاليف التى تخص الإجراءات الإحترازية أصبحت صعبة جدًا".

وتابع "إذا كانت الدولة ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا نغامر بهذه المبالغ الكبيرة فى موسم قد ينتهى بأى وقت ولا نستفيد منها للموسم المقبل".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون

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تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون



تعقيم منشآت المقاولون