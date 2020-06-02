شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور آخر العنقود.. 5 نجوم أهلاوية من الأساطير لمرمى نيران الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة وضحاها تحول 5 نجوم فى النادى الأهلى من أساطير كان الجميع يشيد بهم لدورهم المحورى واعتبارهم من الركائز الأساسية للفريق إلى مغضوب عليهم بسبب بعض الأساليب التى اتخذوها مؤخرا تجاه ناديهم، وحكم عليها الجماهير بأنه كان لا يجب أن تصدر منهم كونهم من أبناء النادى المخلصين، وكان آخرهم حسام عاشور.
خرج حسام عاشور بفيديو نشره عبر صفحته على موقع إنستجرام لام فيه إدارة القلعة الحمراء فيما يخص إنهاء مشواره الكروى وإقامة مباراة اعتزاله الأمر الذى تسبب فى فتح النار عليه من قبل جماهير الأهلى، خاصة أن الظروف الحالية غير ملائمة بسبب ما تعانيه مصر من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.
وطالب حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، والمقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقراره على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجارى وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية فى نادٍ آخر خارج القلعة الحمراء.
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