الجنايني: سنستكمل الكأس لقلة الخطورة.. وكل ناد يدافع عن مصلحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن كأس مصر سيقام نظرا لقلة خطورة استكماله حيث تتبقى 9 مباريات فقط، وهو ما لا ينطبق على بطولة الدوري التي يتبقى أكثر من نصف المسابقة وما يصل لـ147 مباراة.

وأوضح الجنايني، في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، أن كافة اللجان باتحاد الكرة ووزارة الرياضة، أعدت تقرير وخطة للعودة في انتظار قرار الدولة، وتم تجهيز سيناريوهات عودة النشاط أو إلغاء الموسم.

وأكمل: "الأفضل لي بالطبع هو استكمال النشاط، ولكن هناك أولويات في العالم أجمع، وهي صحة الإنسان"، مضيفا: "الموسم القادم لدينا ارتباطات، لو استمر الإيقاف لفترة أطول، سنصل لوقت معين ونعلن عدم استكمال الموسم".

Advertisements

وأشار إلى أن الكرة المصرية لديها ارتباطات كثيرة الموسم المقبل، وهي بطولات الأندية "دوري الأبطال والكونفدرالية"، وتصفيات كأس الأمم ، وكأس أمم أفريقيا في الكاميرون، وتصفيات كأس العالم 2022، واستضافة مصر لكأس العالم العسكرية، وانطلاق الدورة الأوليمبية يوم21 يونيو، وبالتالي على الأقل يوم 1 يونيو يجب أن يُمنح شوقي غريب لاعبيه، وإنهاء البطولات.

وأوضح أنه أعد سيناريو بلعب مباراتين في الأسبوع حال العودة، مؤكدا أنه لن يستطيع ضغط المباريات أكثر من ذلك.

وعن تحديد بطل وموقف الهبوط والصعود، قال الجنايني: "كل نادي يتحدث عن مصلحته، ومن الصعب إعلان بطل حال إلغاء الموسم، وصعود فرق وهبوط أخرى، وإنما الإلغاء سيستتبع إلغاء كافة الدرجات".

واختتم: "نحن سباقين نلعب بدون جماهير، وألغينا دوريين قبل ذلك، وبالتالي لدينا خبرة في التعامل مع تلك المواقف".