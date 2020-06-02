صنداونز يقطع الطريق على الأهلي ويجدد عقد جاستون سيرينو حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، عن تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرينو لمدة 5 أعوام.

ونشر النادي الجنوب أفريقي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه تجديد عقد الثنائي سيرينو وثابيلو مورينا حتى عام 2025.

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وكان خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صنداونز، أكد في تصريحات سابقة إن الأهلي تواصل مع الفريق الجنوب أفريقي لضم سيرينو. (طالع التفاصيل)

ومن جانبه كان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أوضح خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إنه من الطبيعي إن النادي يسأل ويستفسر عن لاعب بقيمة سيرينو. (طالع التفاصيل).

وقال سيرينو في تصريحات للموقع الرسمي لصنداونز عقب تجديد عقده: "أنا سعيد لتجديد عقدي مع النادي، أنا وكل أفراد عائلتي، أنا مرتاح هنا وهذا يعطيني الدافع لأعمل بكل جهد في الملعب، وأن أحقق المزيد من البطولات مع زملائي هنا".