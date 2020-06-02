تقارير: 7 أشخاص من برشلونة كانوا يعانوا من كورونا قبل العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن هناك 7 أشخاص في نادي برشلونة الإسباني، أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق استعداداً لاستئناف التدريبات.
ووفقاً لإذاعة "RAC1"، فإن هناك 5 لاعبين من صفوف برشلونة واثنين من أعضاء الطاقم الفني للفريق، جاءت عينات فحوصاتهم للفيروس إيجابية، خلال التحليلات الأولى التي أجراها الفريق.
وقالت الإذاعة الإسبانية أن اللاعبين الخمسة خضعوا لاختبارات الدم قبل العودة للتدريبات، وثبتت إصابتهم بالفيروس على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم.
ولم تكشف الإذاعة الإسبانية عن هوية اللاعبين الخمسة، مشيرة إلى أنهم أصبحوا جاهزين الآن لاستئناف النشاط الرياضي.
واختتمت الإذاعة أن معلومات إصابة اللاعبين وعضوا الطاقم الفني لم يتم تداولها، واقتصر معرفتها على النادي الكتالوني ومسؤولي الليجا فقط.
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