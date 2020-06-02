الدوري الألماني.. لايبزيغ يستعيد مركزه الثالث بفوز كبير على كولن
يمن شباب نت ـ وكالات
الثلاثاء, 02 يونيو, 2020 - 10:20 صباحاً
[ الدوري الألماني.. لايبزيغ يستعيد مركزه الثالث بفوز كبير على كولن ]
حقق فريق لايبزيغ فوزا كبيرا الإثنين على مضيفه كولن بنتيجة 4-2، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
واستعاد فريق لايبزيغ المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني، ليعزز مركزه في الصراع الشرس على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، فيما بقي كولن حادي عشر برصيد ٣٤ نقطة.
وسجل للفائز التشيكي باتريك شيك (٢٠) والفرنسي كريستوفر نكونكو (٣٨) وتيمو فيرنر (٥٠) والإسباني دانييل أولمو (٥٧).
وللخاسر سجل كل من الكولومبي جون أندريس كوردوبا (٧) والفرنسي أنطوني موديست (٥٥).
وبقي لايبزيغ من دون خسارة للمباراة العاشرة تواليا، بينما تلقى كولن خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام هوفنهايم في المرحلة السابقة (1-3)، ولا يزال في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
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