رياضة | ميدو جابر: لم أرى أحد يحب الأهلي مثل حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو جابر: لم أرى أحد يحب الأهلي مثل حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ميدو جابر لاعب النادي الأهلي السابق، ومصر المقاصة الحالي، إنه لم يرى لاعبًا يحب النادي الأحمر مثل حسام عاشور قائد الفريق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"لم أرى أحد يحب النادي الأهلي مثل حسام عاشور، أرى بأنه حزين لما حدث معه ولذلك خرج وتحدث في الفيديو المنشور له مؤخرًا".

وتابع :"لو أي شخص أخر يريد أن "يضحك" على الجمهور أو يقوم بلتوين الكلام لم يكن ليخرج ويتحدث"

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وزاد :"عاشور لم يتكلم أبدًا قبل ذلك، وعندما كنت لاعبوا في صفوف الفريق كان دائمًا ما يقول لنا مقولة "الأهلي فوق الجميع".

وواصل :"أرى بأن عاشور لم يذنب في أي حديث قاله، ولكن نحن في مصر في الوسط الرياضي، سيوجه له اللوم فكيف له أن يخرج ويتحدث".

وأردف :"أرى بأن عاشور قادر على اللعب لموسمين أو ثلاثة على أقل تقدير، ولكن لو اختار الاعتزال فسيكون هو القرار الأفضل له، لأنه "ماينفعش" يلعب في أي ناد أخر غير الأهلي".

وأتم حديثه :"اعتزال عاشور في هذا التوقيت أمر ليس سهلًا خاصة عندما يكون قادر على اللعب، وهذه نقطة إيجابية فيه".