رياضة | حكاية فان دايك مع الموت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حكاية فان دايك مع الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاصيل معاناته من مشكلة صحية في عمر العشرين، والتي جعلته يقوم بكتب وصيته بعدما أعتقد أنه سيموت.

قال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ما زلت أتذكر بقائي في السرير في تلك الليلة، كل ما استطعت رؤيته هو خروج الكثير من الأنابيب مني، وتدمير جسدي، ولم أستطع فعل أي شيء".

Advertisements

وأضاف: "في تلك اللحظة تبادر إلى ذهني أسوأ السناريوهات لأشخاص عانوا من التهاب الزائدة الدودية، مما أدى إلى التهاب الصفاق ووجود إصابة في الكلى".

وتابع: "كانت حياتي في خطر وصليت مع أمي للوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة في مرحلة ما، كان علي أن أوقع على جميع الأوراق، وكانت تلك نوعاً من الوصية.. جزءاً من أموالي سيذهب إلى أمي، بالطبع لا أحد يريد التحدث عن ذلك، ولكن هذا أمر كان يجب القيام به، حيث كان يمكن أن ينتهي كل شيء".