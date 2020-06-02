رياضة | نجم برشلونة يكشف مفاجأة مثيرة عن ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكشف مفاجأة مثيرة عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإسباني جوردي ألبا لاعب فريق برشلونة عن مفاجأة بشأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق خلال السنوات الماضية.

وقال جوردي ألبا في تصريحات تلفزيونية : "حماس ليونيل ميسي يقود الفريق دائما لتحقيق الانتصارات، وعلينا الاستمتاع بما يقدمه داخل الملعب مع الفريق".

وأضاف : "الفريق حاليا لديه الحماس والحافز لتحقيق الانتصارات، حيث عاد جميع اللاعبين في الأيام الماضية، وظهر الشغف داخل التدريبات مما قد يساعدنا على التأقلم سريعا مع المباريات".

وأعلن رابطة الدوري الاسباني عودة الليجا في منتصف شهر يونيو الحالي بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.