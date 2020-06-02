رياضة | طلب غريب من تشيلسي بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب غريب من تشيلسي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مسؤولو فريق تشيلسي بطلب غريب في الساعات الماضية إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بشأن استئناف بطولة البريميرليج في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن استئناف البطولات المحلية في منتصف شهر يونيو الحالي بعد توقف النشاط الرياضي منذ بداية شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويرغب النادي اللندني في زيادة عدة البدلاء إلى 9 لاعبين خوفا على تعرض بعض اللاعبين إلى الإصابات بسبب ابتعادهم عن المباريات لفترة طويلة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.