رياضة | الاتحاد الألماني لن يعاقب سانشو بعد احتجاجه على وفاة فلويد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الألماني لن يعاقب سانشو بعد احتجاجه على وفاة فلويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن جناح بروسيا دورتموند، غادون سانشو، لم يحصل على إنذار لاحتجاجه على وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة، لكن بسبب خلع قميصه أثناء المباراة.

خلع سانشو قميصه أثناء احتفاله بتسجيل هدف، ليظهر قميصاً آخر كتب عليه عبارة "العدالة لجورج فلويد"، وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس، بعدما جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

وفي حين حصل سانشو على إنذار من قبل الحكم، لم يتلق زميله أشرف حكيمي عقاباً مماثلاً.

Advertisements

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن ذلك بسبب عدم خلع اللاعب المغربي لقميصه، لكنه رفعه فقط ليظهر رسالة مكتوبة بخط اليد.

وتنص لوائح المجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، أن يحصل اللاعبون على إنذار إذا خلعوا قميص اللعب، أو غطوا رؤوسهم بالقميص.

وطبقاً لقوانين المجلس الدولي لكرة القدم، لا يجب أن تحمل أدوات اللعبة أي عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.