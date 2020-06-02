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رياضة | تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول تعاقد مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير حسب "نيكولو شيرا"، إن فريق برشلونة توصلوا لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز على الشروط الشخصية له، وعليهم إقناع انتر ميلان بعدما تم رفض عرضهم السابق والذي كان يتضمن 60 مليون يورو بالإضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو.

حيث أن اللاعب تم ربطه في وقت سابق بأندية وخاصة نادي مانشستر سيتي والذي دخل في مفاوضات جديدة مع إدارة النادي الإيطالي.

وأبدى لاوتارو مارتينيز رغبته في الانضمام إلى برشلونة، ولكن على البارسا الاتفاق مع إدارة إنتر ميلان على المبلغ الذي سيرحل الأرجنتيني من خلاله.

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