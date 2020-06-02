رياضة | عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض 7 أشخاص في نادي برشلونة الإسباني للإصابة فيروس كورونا المستجد خلال الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق استعداداً لاستئناف التدريبات قبل حوالي 3 أسابيع.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن إذاعة RAC1 الكاتالونية عن أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة 5 لاعبين من برشلونة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى اثنين من الكادر التدريبي، لكن جميعهم لم تظهر عليهم الأعراض

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين خضعوا لاختبارات دم قبل العودة للتدريبات، واتضح أن هانك 5 لاعبين يحملون الأجسام المضادة للفيروس، مما يعني أنهم كانوا مصابين رغم عدم ظهور الأعراض عليهم، وهم الآن مستعدين بشكل كامل لاستئناف التدريبات.

وأوضحت أن برشلونة ورابطة الليجا قررا التكتم على الخبر بحسب ما أدعته الإذاعة الكاتالونية.