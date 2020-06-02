رياضة | أزمة في ميلان بسبب باولو مالديني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في ميلان بسبب باولو مالديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن استمرار باولو مالديني أسطورة الكرة الإيطالية في فريق ميلان لن يدوم كثيرًا لأنه يشغل في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي للنادي لكنه يواجه أزمة كبيرة في تغيير مدربي الفريق باستمرار مما عطل مسيرته قبل توقف بطولة الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أنه إذا أصبح الألماني رالف رانجنيك مدرباً لميلان بدلاً من ستيفانو بيولي فقد يعني هذا أن باولو مالديني سيغادر النادي خاصة أن رانجنيك اعترف بالتفاوض مع ميلان.

واعترف رانجنيك بالتفاوض مع مسؤولي ميلان لخلافة بيولي لكن يبدو أن إدارة النادي لم ترجع إلى مالديني في هذا الأمر مما جعل باولو يشعر بالاستياء الشديد من طريقة تعاملة إدارة النادي معه ويقرر الرحيل عنه.