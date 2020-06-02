رياضة | خطة نيوكاسل لاقتحام دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطة نيوكاسل لاقتحام دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لورينت روبرت نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي سابقًا عن طموحاته الجديدة لفريق وهو أن يقوده يقود الملاك الجدد المحتملين النادي إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على أسهم النادي لكنه ينتظر موافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

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وقال روبرت لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سعيد بعملية الاستحواذ، السعودية لأنني أعتقد أن نيوكاسل يمكنه العودة مجدداً لأعلى المستويات وأعتقد أن النادي كبير بشكل كاف لذلك لأنه له تاريخ طويل في الدوري الإنجليزي".

وأضاف روبرت: "حينما لعبت لفريق نيوكاسل لم يكن مركز الفريق جيدًا بعد ذلك في الموسم الأول لي أنهينا الدوري في المركز الرابع، وفي الموسم الذي يليه كنا الثالث ولعبنا في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب أنت تريد لعب كرة القدم، أردت أن العب في هذه المنافسة كل عام حينما كنت في باريس سان جيرمان.. كان مدربنا السير بوبي روبسون، ولعبت مع لاعبين عظماء".