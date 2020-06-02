رياضة | الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي لحسم ملف نجمه "رمضان صبحي" المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ويأمل مسؤلو النادي الأهلي في شراء اللاعب بصورة نهائية، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.

وطلب السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق، ضم اللاعب بشكل نهائي، من أجل إضافة مزيداً من الاستقرار لتشكيلة الأهلي في السنوات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يتمسك بمبلغ 3.5 مليون دولار للتعاقد مع صاحب الـ23 عاماً من نادي هيدرسفيلد.

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وترفض إدارة الأهلي رفع هذا المبلغ، بسبب الأزمة المالبة التي يعاني منها الفريق، بسبب توفف النشاط الكروي، بعد تفشي وباء كورونا.

في المقابل، تشير التقارير لتمسك نادي هيدرسفيلد بالحصول على مبلغ لا يقل عن 6 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن رمضان بشكل نهائي.

ويؤمن النادي الإنجليزي بقدرته على تسويق رمضان في أوروبا، إذارفض النادي الأهلي رفع المقابل المادي لشرائه.

وتشير التقارير لامتلاك رمضان صبحي عروضاً أوروبية من أندية أودينيزي وفيورنتينا الإيطالية، وبشيكتاش التركي، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

يذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي معاراً لست’ أشهر في يناير عام 2019، قبل أن يممدها الأهلي لمدة موسم في الصف الماضي.