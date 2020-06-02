رياضة | ألبا : ميسي لاعب حيوي وتأجيل اليورو حافز لي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألبا : ميسي لاعب حيوي وتأجيل اليورو حافز لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة الإسباني أن قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب حيوي للفريق وأكد أن تأجيل بطولة اليورو للموسم المقبل يعتبر حافز له من أجل الإنضمام إلى المنتخب.

وذكر التلفزيون الإسباني أن جوردي ألبا عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية في برشلونة تطبيقًا لقرار رابطة الأندية الإسبانية وذلك استعدادًا لعودة المباريات مرة أخرى بداية من 11 يونيو الحالي.

وأشار التلفزيون الإسباني أن برشلونة سيخوض أول مباراة له بعد عودة النشاط أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني خارج كامب نو يوم 13 يونيو الحالي.

وعن عودة النشاط الرياضي، قال ألبا في تصريحات للتلفزيون الإسباني:"لاعبو برشلونة جاهزون لخوض المباريات الرسمية، أرى أن الفريق لديه رغبة وطموح في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

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وأضاف:"لقد عدنا إلى التدريبات أفضل من فترة ما قبل التوقف بسبب فيروس كورونا".

وعن ميسي، قال ألبا:"ميسي بالنسبة لنا لاعب حيوي في برشلونة وعلينا الاستمتاع بسحره كلما استطعنا".

وعن نيمار، علق ألبا قائلاً:"هناك لاعبون لديهم أهداف وتطلعات أخرى ولكن علينا التأكيد أن نيمار سيظل لاعبًا فريدًا وأعطانا الكثير".

وتابع:"لقد كنت على اتصال براموس خلال فترة التوقف وتحدثنا عن الكثير من الأشياء خاصة وأن الوضع الذي تعيشه الأندية واللاعبين في كرة القدم في الوقت الحالي لم يكن سهلًا على أحد".

وعن تأجيل بطولة يورو 2020، اختتم ألبا تصريحاته قائلاً:" على الرغم من تأجيلها لمدة عام ولكنني سأعتبره حافزًا من أجل الحفاظ على آدائي للإنضمام إلى منتخب إسبانيا للمشاركة بها".