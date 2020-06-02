شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة تهدد استمرار «الننى» فى الدورى التركي: يرفض مقترح تخفيض الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه محمد الننى، نجم المنتخب الوطنى وفريق بشكتاش، أزمة عنيفة تهدد استمراره فى الدورى التركى خلال الفترة المقبلة.

وكان الننى قد رحل عن صفوف أرسنال بناءً على رغبة الإسبانى أوناى إيمرى، المدير الفنى السابق لفريق المدفعجية، لينضم إلى فريق بشكتاش التركى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

وقالت صحيفة «أقسام» التركية، إن إدارة بشكتاش طلبت من اللاعبين تخفيض رواتبهم خلال الفترة الزمنية التى تم خلالها تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقفت المسابقات المحلية والعالمية فى معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا التى أثرت بشكل سلبى على كل الأنشطة والمجالات ومن بينها المجال الرياضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادى اجتمعت مع اللاعبين وناقشت مقترح تخفيض أجورهم عن الثلاثة أشهر الماضية (مارس- إبريل- مايو) خاصة مع الأزمة الاقتصادية التى يُعانى منها الفريق كسائر الأندية الأخرى.

وقالت الصحيفة التركية، إن الننى الذى انتقل إلى صفوف بشكتاش، مطلع الموسم الجارى، معارًا من أرسنال، رفض الأمر ورد بشكل سلبى على المقترح.

وكانت بعض التقارير التركية أكدت فى وقت سابق أن هناك أزمة بين الننى وإدارة النادى، حيث طلب لاعب المنتخب الوطنى الحصول على مستحقاته كاملة عن الأشهر الثلاثة.

ولعب محمد الننى دورًا أساسيًا مع بشكتاش فى الموسم الحالى، حيث خاض 28 مباراة بمقيص النادى التركى فى مختلف البطولات.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة «صباح» التركية أن بشكتاش بدأ فى التفكير بالبديل المناسب حال فشلت مفاوضات تجديد استعارة محمد الننى من أرسنال، حيث قرر التوجه نحو تاولانت تشاكا زميله السابق فى بازل السويسرى.

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وقالت الصحيفىة، إن سيرجين يالتشين، المدير الفنى لنادى بشكتاش، قرر التوجه إلى العناصر صغار السن فى الفترة المقبلة والمقامرة على صفقات أقل تكلفة دون التوجه إلى أسماء كبيرة بمقابل مادى ضخم للتأقلم مع الأوضاع بعد جائحة كورونا.

ويظل محمد الننى أولوية بالنسبة لنادى بشكتاش، غير أن النادى حتى الآن لم يحسم المفاوضات مع أرسنال بشأن تجديد إعارة اللاعب موسمًا إضافيًا، لذلك قرر وضع خطة بديلة فى حال عدم التوصل لاتفاق.

ويعمد بشكتاش إلى التفاوض مع بازل للتعاقد مع الألبانى الدولى تاولانت تشاكا الذى يمتلك سنوات عديدة من اللعب فى الدورى السويسرى، لكن هذا الأمر لن يكون محل تنفيذ فعلى إلا مع فقدان الأمل فى الاحتفاظ بمحمد الننى.