شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عروضًا لـ«بن شرقى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، كافة العروض المقدمة للاعب الفريق الكروى الأول، المغربى أشرف بن شرقى، بعد المستوى المتميز الذى يقدمه اللاعب منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وتلقى النجم المغربى عروضًا من أندية تركية ويونانية، ترغب فى ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق لأشرف بن شرقى أن احترف فى الدورى الفرنسى، بصفوف فريق لانس، ثم الانضمام لنادى الهلال السعودى، قبل انتقاله إلى الزمالك مطلع الموسم الحالى.

ومن المقرر أن يجتمع أشرف بن شرقى مع مجلس إدارة الزمالك والمسؤولين عن كرة القدم فى النادى، لمناقشة العروض، وينتظر بن شرقى العودة إلى القاهرة، من أجل مناقشة العروض التى وصلته، وحسم مسألة احترافه من عدمها.

من ناحية أخرى، أنهى مجلس الزمالك اتفاقه مع ثلاثة لاعبين للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك فى إطار خطة تدعيم الفريق للاستمرار فى تحقيق البطولات التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث حقق المارد الأبيض 5 بطولات فى سنة ونصف، وهى كأس السوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى، وكأس مصر على حساب بيراميدز، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وبطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، وأخيرا بطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى.

وكشف مصدر مسؤول فى الزمالك عن أن النادى أنهى اتفاقه مع اللاعبين الثلاثة، منهم لاعبان أجنبيان، كما تم الاتفاق مع أنديتهم ويتبقى فقط توقيع العقود، رافضا الكشف عن أسماء اللاعبين حفاظا على سرية المفاوضات، وأكد المصدر أن المجلس يسعى لتدعيم الفريق فى المراكز التى يحتاجها، وأبرزها فى مركز الظهير الأيمن ورأس الحربة الصريح، حيث يشهد المركزان أزمة بسبب وجود حازم إمام وحيد برفقة الناشئ أحمد عيد عقب هروب حمدى النقاز، كما أن مركز الرأس حربة به نقص حاد حيث يعتمد الفريق على مصطفى محمد، فى ظل عدم جاهزية كاسونجو كابونجو.

وفيما يتعلق بلاعب أول أغسطس الإنجولى، «أرى بابل»، قال مرتضى منصور: «أرى بابل إلى الزمالك؟ اقتربنا بالفعل من التعاقد مع ثنائى أجنبى، لن أتحدث عن أسماء فى الوقت الحالى، سنعلن عن كل شىء عقب إتمام كافة الأمور، نحن الآن ننتظر العقود، صفقاتنا الجديدة 3 صفقات من بينها ثنائى أجنبى اقتربا من النادى».

وأبدى جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم موافقته المبدئية ورغبته فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وسبق للجناح الأنجولى، صاحب الـ26 عاما، لاعب أول أغسطس الأنجولى، أن لعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالى وظهر مع فريق الرديف.

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وكشفت تقارير أنجولية فى وقت سابق اقتراب بابل من الانتقال لنادى الزمالك، وشارك بابل فى 11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، ونجح فى تسجيل هدفين، وواجه اللاعب الزمالك مرتين فى دورى الأبطال، خسر مرة بثنائية مقابل لا شىء وتعادل مرة فى مجموعات دورى الأبطال هذا الموسم.