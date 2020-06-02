شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد على "ملايين" العضويات فى الصفقات والرواتب وفرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتعش خزينة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، بسيولة مالية من تجديد الاشتراكات حيث ستكون موردًا مهما لبداية العمل فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب إبرام الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وسداد رواتب العاملين بقلعة ميت عقبة، بعدما حرص مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على فتح باب تجديد العضويات وسط فرض إجراءات إحترازية كبيرة لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعقيم وتطهير النادى بأفضل صورة قبل فتح باب تجديد الاشتراكات أمام أعضاء النادى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من الأمس حتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول العربية فقط.

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كما حدد مجلس إدارة نادى الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وبدأ مسئولو الزمالك في الاستعداد بجدية لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية أو استقبال اعضاء النادي خلال الفترة المقبلة انتظارا للقرار النهائى فى تلك المسألة، في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أنهى مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي فور إعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.