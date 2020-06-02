شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض مراجعة دورية على صفحات النادى بسبب واقعة بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فرض متابعة دورية من قبل إدارة الكرة بالنادى الأبيض على صفحات قلعة ميت عقبة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما حرص على محاسبة المسئول عن حذف صورة المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، من صورة الاحتفالات التي نشرها الحساب الرسمي للنادى الأبيض عبر موقع "فيس بوك"، احتفالاً بذكرى التتويج بالكونفدرالية، وذلك إلى جانب إحالة ذلك المسئول للتحقيق.

وقرر مرتضى منصور أن يكون أي أمر من خلال الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالرجوع إلى قرار منه أو أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى، وذلك بعد إبدائه استياءه الشديد من حذف صورة اللاعب من الصورة الجماعية الخاصة باحتفالات الفريق حيث وصف اللاعب بأنه لاعب على خُلق وساهم في تتويج الزمالك بالبطولة الأفريقية في الموسم الماضى لذا من الخطأ أن يتم حذف صورته من صورة الفريق الأبيض الجماعية.

وأبدى المغرب خالد بوطيب، دهشته بعد إزالة الحساب الرسمى للفارس الأبيض عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورته من إحتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية وقام بوطيب بإعادة نشر الصورة على حسابه، مبديًا دهشته بعد إزالة صورته، حيث قام اللاعب بإعادة نشر الصورة قبل وبعد التعديل وحرص مرتضى منصور على إصدار قرار فورى بأن يكون أي منشور عبر صفحات النادى من خلاله أو من خلال أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بسبب تلك الواقعة.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.