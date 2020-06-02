الأهلي لمصراوي: كاف أخطرنا بعدم إلغاء دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر النادي بشكل رسمي بقرار عدم إلغاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "وصلنا خطاب من الاتحاد الإفريقي يفيد بقرار عدم إلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "هناك اجتماعين مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، الأول في الأسبوع الحالي والثاني خلال الأسبوع المقبل للترتيب لكافة الأمور".

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وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "ننتظر معرفة مصير الدوري، وسنعمل لكل الاحتمالات من خلال تحديد مواعيد للتدريبات في حالة إلغاء المسابقة، حتى نكون مستعدين لخوض دوري أبطال إفريقيا".

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أصدرت مقترحاتها لاستئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والتي حصل يلا كورة على نسخة منها (طالع التفاصيل).

يُذكر أن الأهلي سيلعب الدور نصف نهائي المسابقة القارية أمام الوداد المغربي بعد إقصاء فريق صنداونز الجنوب إفريقي من ربع النهائي.