محمد جودة: الأهلي نادي القرن.. والزمالك يريد احتساب ألقاب أفروآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد جودة لاعب الأهلي الأسبق أن لقب القرن الذي توج به نادي منذ نحو 20 عاماً مستحق بنسبة 100%.

وفي حديث لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال محمد جودة :"لقب الأهلي مستحق تماماً، الزمالك يعترض لأنه يريد احتساب بطولات أفرآسيوية".

وفاز الزمالك في القرن الماضي بسبعة ألقاب إفريقية بالإضافية إلى بطولتي سوبر أفروآسيوي، بينما فاز الأهلي بستة ألقاب إفريقية بالإضافة إلى بطولة واحدة أفروآسيوي

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واستبعد الاتحاد الإفريقي بطولة الأفروآسيوي من حسابات اختيار نادي القرن بناءً على النقاط، ليتم احتساب 7 بطولات للزمالك و6 بطولات للأهلي، بالإضافة إلى نقاط التأهل للنهائيات والأدوار النهائية.

وأضاف محمود جودة :"الاتحاد الإفريقي احتسب بطولة السوبر بنقطة واحدة لأنها مباراة وحيدة، بينما احتسب 4 نقاط لدوري الأبطال أو كأس الكؤوس، وهذا منطقي".

وتابع جودة :"لو تم احتساب بطولات الأفرو آسيوية كما يريد الزمالك، فسيحصل على نقطة لكل بطولة مثلما حصل على نقطة لفوزه بسوبر إفريقيا، وفي هذه الحالة سيكون رصيده الكلي 39 نقطة بدلاً من 37، وسيحصل الأهلي على نقطة لفوزه ببطولة واحدة ليصبح رصيده 41 نقطة".

وأنهى لاعب الأهلي الأسبق :"سبب عدم احتساب الاتحاد الإفريقي البطولات الأفروآسيوية هو أن طرفها غير إفريقي، كما أن سبب احتساب بطولة السوبر الإفريقي بنقطة واحدة نظراً لأنها تحسم من مباراة واحدة".