رياضة | وكيل أعمال كوتينيو يكشف وجهة اللاعب المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال كوتينيو يكشف وجهة اللاعب المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ‏كيا جورابشيان وكيل أعمال اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينهو صانع ألعاب نادي برشلونة الاسباني عن رغبة موكله فى العودة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا العام.

وقال كيا فى تصريحات صحفية اليوم:" كوتينهو لديه الرغبة في العودة إلى البريميرليج في وقت ما، قد يحدث ذلك هذا العام، وقد لا يحدث، لا نعرف حتى الآن، في الوقت الحالي لم نتحدث عن أي شيء في هذا الصدد".

وأضاف وكيل أعمال اللاعب البرازيلي:"‏بالنسبة لاستمرار كوتينهو في بايرن ميونيخ، هذا الأمر يعود لبايرن، إذا أرادوا تمديد عقد الإعارة أم لا، هو قرارهم البحت، ونحن على استعداد البقاء لموسم آخر في بايرن عندما يعود الوضع لطبيعته، لقد أجرينا محادثات مع بايرن حول الموسم المقبل".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي قد انتقل لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وتم خروجه لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم على سبيل الإعارة.