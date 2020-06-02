رياضة | الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك بالتعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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وأكدت تقارير صحفية أن الأبيض قطع شوط كبير فى المفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ويرحب المثلوثي بالإنضمام لنادي الزمالك ، حيث أن عقده ينتهي مع الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن مع ناديه وذلك دفع إدارة الزمالك للتحرك بشكل قوي من أجل ضمه وعدم تحمل خزينة النادي مبلغا كبيرا.

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة على تجديد تعاقد المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون للتواجد على راس الإدارة الفنية لموسم قادم.