شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بـ طنطا تقوم بمتابعة العاملين استعدادا لاستئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقوم اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى بمتابعة الحالة الصحية للعاملين فى النادى و أخذ بعض الاحترازات الطبية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى وفتح مقر النادى تدريجيا، وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.

اطمأن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بتواجد 25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.