ملتقى رياضات الدفاع عن النفس ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عند الساعة الثامنة مساء اليوم فعاليات ملتقى الشارقة الدولي الأول لرياضات الدفاع عن النفس، الذي ينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وسيتم بث الملتقى على حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي وسيقام الملتقى يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حتى 11 يونيو.

ستكون الحلقة الأولى عن رياضة الكاراتيه، بينما ستقام حلقة الجوجيتسو الخميس، يليها التايكواندو والجودو بحسب الترتيب، ويستضيف الملتقى لاعبين أولمبيين أو مصنفين دوليين من مختلف دول العالم للحديث في محاور محددة اعتمدتها الإدارتان التنفيذية والتدريبية، ومن ضمن المحاور الحديث عن السيرة الذاتية المثالية، واستمرارية التدريبات اليومية رغم كل التحديات، وكيفية التوفيق بين العمل والدراسة أو الوظيفة مع التدريبات اليومية.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الهدف من إقامة الملتقى تنمية الثقافة والمعرفة الرياضية لدى اللاعبين والمدربين وإطْلاعهم على الأفكار والأساليب التي مهدت لأبطال العالم البارزين في رياضات الدفاع عن النفس الوصول لمنصات التتويج العالمية وتطوير مستوياتهم وتحقيق الإنجازات.