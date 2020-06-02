الأندية تبحث وضع «بنود احترازية» في العقود الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

بدأت بعض الأندية في التفكير بإضافة بنود جديدة على العقود التي ستبرمها خلال الفترة المقبلة مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية، وستكون «بنوداً احترازية» وسيتضمن العقد الجديد التزام النادي بسداد السكن والسيارة وغيرها من الأمور التي سيلتزم بها الطرف الأول «النادي أو أي مؤسسة رياضية على سبيل المثال» ولكن بشرط موافقة المتعاقد معه أو الطرف الثاني في العقد على استلام 50% من الراتب المتفق عليه في حال توقف النشاط لأي سبب من الأسباب كما حدث خلال فترة جائحة كورونا الحالية، والتي مازالت تشكل هاجساً كبيراً في كل أنحاء العالم وتأتي هذه البنود الاحترازية عطفاً على الضبابية وعدم وضوح الرؤية حول مدى استمرارية الأنشطة الرياضية على مستوى العالم من عدمها، وتفيد متابعات«الخليج الرياضي» بأن الفكرة مازالت قيد الدراسة من قبل أندية كثيرة من خارج الدولة وداخلها ترى أنها تناسب الفترة المقبلة حتى لا يضطر الطرف الأول للجلوس مع الطرف الثاني لتخفيض الرواتب أو غيره مثل ما حدث خلال جائحة كورونا، وحتى يكون كل شيء منصوصاً عليه في العقد.