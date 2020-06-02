شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: لم نتلق عرضًا رسميًا لضم فادي فريد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لم يتلق عروضًا رسمية بخصوص فادي فريد مهاجم الفريق حتى الآن، بعد تناثر الأنباء في الفترة الأخيرة عن دخول اللاعب في دائرة اهتمامات المقاولون العرب والإسماعيلي، وكان فادى فريد قد أتيحت له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأسوانى بعدما تعرض ثنائى الخط الهجومى لتماسيح النيل، أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري، لإصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال المباريات الأولى من الموسم، ليعتمد مجدى عبد العاطى على فادى فريد المنضم للفريق الأسوانى بعد رحيله عن الأهلى بسب إلغاء مسابقتى 97 و98.

فادى فريد شارك مع أسوان خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة، بواقع 11 بالدورى العام ومباراتين فقط فى كأس مصر، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف.

وأكد مصطفى أمين أن النادى ليست لديه أزمة فى التخلى عن أحد نجوم الفريق بالميركاتو الصيفى المقبل إذا تلقى عرضًا مناسبًا للنادى واللاعب، بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والمقرر عودته فى منتصف يونيو الجاري ببعض الإجراءات الوقائية للتعايش مع الفيروس العالمي.

وقال أمين فى تصريحات خاصة، إن النادى حتى الآن لم يتلق أى عرض رسمى لنجوم الفريق، ومن بينهم فادى فريد وكريم الطيب، ولكن النادى لن يقف عائقا أمام أى لاعب إذا تلقى عرضا جيدا خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن محمد الصباحى خير مثال على ذلك بعدما رحل فى ميركاتو يناير إلى الاتحاد السكندرى بموافقة أسوان، مشدداً على أن الفريق الجماعى لا يقف على رحيل لاعب.

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ويتواصل الجهاز الفنى لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى بساعة جرى يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب فى صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.