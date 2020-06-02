رياضة | الأهلي يضم رمضان صبحي نهائيا بهذا المبلغ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضم رمضان صبحي نهائيا بهذا المبلغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولوا النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين عن رفض مسئولي النادي الأهلي رفع سعر ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي عن 3.5 مليون دولار رغم تمسك السويسري رينيه فايلر باستمرار صاحب 7 مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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وتابعت التقارير أن رفض إدارة النادي الأهلي السابق بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها الفريق والجميع بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، طلب من مسئولي القلعة الحمراء، ضرورة استمرار رمضان صبحي بفضل إمكانياته الفنية العالية وصغر سنه.

وتابعت التقارير أن نادي هدرسفيلد الإنجليزي يرفض بيع رمضان صبحي بأقل من 6 ملايين جنيه إسترليني في الصيف المقبل.