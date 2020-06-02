رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد عودة للحياة مجددا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد عودة للحياة مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، استئناف مباريات "الليجا"، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحددت الليجا مواعيد استكمال الجولتين المقبلتين من الدوري الإسباني، حيث ستنطلق الجولة الـ28 يوم الخميس 11 يونيو، فيما تبدأ الجولة الـ29، يوم الإثنين الموافق 15 يونيو.

مواعيد مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني:-

من المقرر أن يواجه إشبيلية نظيره ريال بيتيس، يوم الخميس 11 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

فيما ستقام يوم الجمعة الموافق 12 يونيو مبارتين، حيث سيواجه فريق غرناطة نظيره خيتافي، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة النصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة النصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، ثم سيلتقي فريق فالنسيا بليفانتي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

ويواجه فريق إسبانيول نظيره ألافيس، يوم السبت الموافق 13 يونيو، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت السعودية، والساعة الثالثة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت جرينتش، ثم ستقام مباراة سيلتا فيجو أمام فياريال الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

Advertisements

كما سيقام يوم السبت مباراة ليجانيس أمام بلد الوليد الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة النصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة النصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، ثم سيواجه فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

ويلعب يوم الأحد 3 مباريات، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو بفريق أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت السعودية، والساعة الثالثة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت جرينتش، ثم سيواجه ريال مدريد نظيره إيبار الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، فيما سيواجه سوسيداد نظيره أوساسونا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني:-

وستنطلق منافسات التاسعة والعشرون، يوم الإثنين الموافق 15 يونيو، حيث سيواجه ليفانتي فريق إشبيلية الساعة التسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ثم سيلتقي ريال بيتيس بنظيره غرناطة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام يوم الثلاثاء 16 يونيو 3 مباريات، حيث سيواجه خيتافي فريق إسبانيول السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت ستقام مباراة فياريال أمام مايوركا، ثم سيواجه برشلونة نظيره ليجانيس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلقي إيبار بفريق أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء 17 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت سيواجه بلد الوليد نظيره سيلتا فيجو.

وسيخوض ألافيس مباراة أمام سوسيداد، يوم الخميس 18 يونيو ألافيس أمام سوسيداد الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ثم سيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.