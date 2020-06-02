«فيفا» يعتمد تعديلات قانون كرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدة تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم داخل الصالات، عن الموسم 2020- 2021. وأرسل الاتحاد الدولي مخاطبات رسمية للاتحادات، أبلغهم فيها بتلك التعديلات المعتمدة بشكل نهائي، وهي تتعلق بزيادة ركلات الترجيح لتصبح 5 بدلاً من 3 ركلات، وأوردت أن إشارة نهاية المباراة ستكون وفقاً لجهاز ضبط الوقت، وليس صافرة الحكم، وأنه في حالة انتهاء الوقت مع احتساب ركلة حرة مباشرة نتيجة للخطأ التراكمي السادس أو ركلة جزاء، تنتهي المباراة بمجرد تنفيذهما.

كما أقرت التعديلات أنه في ركلة البداية، يجب أن يكون جميع اللاعبين، باستثناء اللاعب الذي بدأ المباراة، في نصف ملعبهم، وأن المباراة تبدأ عندما يتم ركل الكرة وتتحرك بوضوح، ويمكن تسجيل الأهداف مباشرة من ركلة البداية.

ويعاقب كل من يتسبب في منع فرصة محققة للتسجيل من داخل الملعب أو خارجه بالبطاقة الحمراء.