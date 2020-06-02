فرق «الليجا» تستأنف تدريباتها الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تدريباتها الجماعية، لتبدأ المرحلة الأخيرة قبل عودة المنافسات المقررة في 11 يونيو بعد توقف منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقاد الفرنسي زين الدين زيدان تدريباً جماعياً لكامل أعضاء فريقه ريال مدريد للمرة الأولى منذ توقف البطولة في مارس الماضي بسبب وباء «كوفيد-19»، وهو ما ينطبق أيضاً على جاره أتلتيكو مدريد وغريمه برشلونة، وذلك بحسب الصور التي نشرتها الفرق المعنية عبر حساباتها ومواقعها.

وعادت الأندية إلى التدريبات على مراحل، مع اعتماد بروتوكول صحي فرضته الرابطة، وبدأت التدريبات أولا بشكل فردي، منذ الثامن من مايو، ثم في مجموعات صغيرة ما لبثت أن اتسعت تدريجياً.